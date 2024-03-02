Erman Toroğlu değerlendirdi! Massanga kırmızı görmeli miydi?
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Bu mücadele ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Massanga-Krunic pozisyonunu değerlendirdi. İşte detaylar...
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