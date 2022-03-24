FENERBAHÇE HABERLERİ - Rıza Çalımbay'dan Mesut Özil krizi yorumu! "Takımın huzurunu bozuyorsa..."
Fenerbahçe'de deprem yaşandı. Büyük beklentilerle Arsenal'den getirilen süper yıldız Mesut Özil istenen performansı bir türlü sağlayamadı. Ayrıca yıldız isim ile yaşanan bazı sorunlardan ötürü Fenerbahçe yönetimi aldığı kararla Mesut'u kadro dışı bıraktı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'deki Mesut krizini değerlendirdi. Çalımbay, "Nedeni performans değil. En iyi ismi oynatırsın normalde ama bazen oyuncu arkadaşlarımızdan da başka tepkiler gelebiliyor. Takımın huzurunu bozuyorsa o zaman tutmazsın." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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