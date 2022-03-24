FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil krizi ile ilgili çarpıcı yorum: Arkasında başka bir sebep var!
Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı. Ancak kulüpten bu kararın nedeni ile ilgili bir açıklama yapılmadı. A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç konu hakkında sert konuştu. Bilgiç, "Kadro dışı bırakılıyorsa bunun sebebini bilmeye hakkımız var. Fenerbahçe yönetimi veya teknik direktör bu karara varıyorsa sebep performans değildir. Burada başka olaylar vardır. Artık yönetilemeyecek bir durum var." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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