FENERBAHÇE HABERLERİ - “Piyasada Fenerbahçe için teknik direktör mü var?” sorusuna böyle yanıt verdi! "Tamam ben adayım"
Fenerbahçe'de teknik direktör sorunu yaşanıyor. Ali Koç döneminde 10 farklı isim Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna oturdu. A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar konu hakkında flaş bir yorumda bulundu. Kurtar, "Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak adayım, herkesten iyiyim." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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