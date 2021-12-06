FENERBAHÇE HABERLERİ - Pereira'ya sert sözler! "İşi yine yarım kaldı"

Pereira geldiğinde yarım kalan işi tamamlamaya geldim demişti. Geldi ama yarım kalan iş yine yarım kaldı. 22 resmi maçta 11 galibiyet var. Pereira'nın bu takımı toparlayabileceğini düşünmüyorum. Pereira'nın yola devam etmesi Fenerbahçe'ye artı yazmaz. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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