31 Ekim 2021, Pazar
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Pereira'nın tercihine eleştiri yağmuru! "Hoca kendisiyle çelişti"
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a karşı 2-1 mağlup oldu. Maçın 40. dakikasında 3 değişiklik yapan Vitor Pereira, bu tercihi sebebiyle birçok kesimden eleştiri yağmuruna tutuldu. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Pereira'nın bu tercihini yorumladı. Alpaslan, "40. dakikada 3. değişikliği yapmanız insanların kafasında soru işareti bırakır. Oynatmak istediğiniz oyun planı tutmamış ama 40. dakikada 3 değişiklik yapmazsınız. Fenerbahçe'de hoca, bu sürede 3 değişiklik yaptığı için kendisiyle çelişkiye düşmüş." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
31.10.2021
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