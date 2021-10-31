FENERBAHÇE HABERLERİ - Pereira'nın tercihine eleştiri yağmuru! "Hoca kendisiyle çelişti"

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a karşı 2-1 mağlup oldu. Maçın 40. dakikasında 3 değişiklik yapan Vitor Pereira, bu tercihi sebebiyle birçok kesimden eleştiri yağmuruna tutuldu. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Pereira'nın bu tercihini yorumladı. Alpaslan, "40. dakikada 3. değişikliği yapmanız insanların kafasında soru işareti bırakır. Oynatmak istediğiniz oyun planı tutmamış ama 40. dakikada 3 değişiklik yapmazsınız. Fenerbahçe'de hoca, bu sürede 3 değişiklik yaptığı için kendisiyle çelişkiye düşmüş." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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