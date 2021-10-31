FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de yaşanan o gelişmeyi açıkladı "Hesaplaşmaya girecekler!"

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a karşı 2-1 mağlup oldu ve mağlubiyet serisi devam etti. Yaptığı oyuncu tercihleri ve sistemi ile ilgili eleştirilerle karşılaşan Vitor Pereira'nın koltuğu sallanmaya başladı. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Pereira'nın durumu ile ilgili çarpıcı sözler sarf etti. Korkmaz, "Antwerp, Kayserispor, Galatasaray ve Olympiakos maçlarının herhangi bir yerinde Fenerbahçe'de hoca değişikliği yapılırsa kimse şaşırmaz. Bence şu aşamada yönetim ve Pereira hesaplaşmaya girecek. Mesut neden yedek, bu sistemde olmuyor gibi konular konuşulacak. Pereira, Fenerbahçe kariyerine kısa vadede tutunmak adına Mesut'u ilk 11'e yerleştirebilir." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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