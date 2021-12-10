FENERBAHÇE HABERLERİ: Hıncal Uluç'tan Erol Bilecik'e sert eleştiri! "Sözleri sürpriz değil"

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmak adına özel maçta kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 7-0 kazanırken, maçın ardından başkan vekili Erol Bilecik'in "Cincon" sözleri karşılaşmanın önüne geçmişti. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, bu olayı değerlendirdi ve Bilecik'i sert dille eleştirdi. Uluç, "Erol Bilecik'in sözleri çirkin, ayıp ama hiç sürpriz değil. Özür dilerim dahi demiyor, dilemez." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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