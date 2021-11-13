13 Kasım 2021, Cumartesi
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Pereira sisteminden vazgeçecek mi? "4'lü savunmaya geçmek için..."
Fenerbahçe milli arada sonrasında oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sezon başından bu yana Vitor Pereira'nın 3'lü sisteminin eleştirilmesi üzerine teknik heyetin 4'lü defansa dönüp dönmeyeceği merak konusu. Son haftalarda galibiyet yüzü göremeyen sarı lacivertli ekibi A Spor yorumcusu Ümit Aktan değerlendirdi. Aktan, "Birdenbire 3'lü savunmadan 4'lü savunmaya geçemezsiniz. Szalai'ye kağıt gönderip yanında Novak ve Nazım oynayacak diyemezsiniz. 4'lü defansa dönmeniz için onun provalarını yapmanız lazım. Milli arada olmaz. Ama ilerideki 3'lüyü bozup 3-5-2 sistemine dönebilirsiniz. O zaman Kerem Aktürkoğlu'nun ve Sofiane Feghouli'nin yollarını kapatırsınız." dedi | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
13.11.2021
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