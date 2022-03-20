FENERBAHÇE HABERLERİ - Pelkas Konyaspor galibiyeti sonrası konuştu! "Gelecek sezon..."
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor'u konuk etti. Sarı lacivertli ekip zorlu mücadeleyi 2-1 kazandı. Kanarya'nın yıldız isimlerinden Pelkas önemli açıklamalarda bulundu. Pelkas, "Harika bir galibiyet oldu. İkinci yarı çok iyi oynadık. Konyaspor ile aramızda 2 puan kaldı. Hedefimiz ligi ikinci sırada bitirmek. Bazen skor katkısı yapamıyorsunuz ama saha içindeki performansınız da önemli. Gelecek sezon için bazı şeyleri inşaa etmemiz gerekiyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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