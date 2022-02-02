FENERBAHÇE HABERLERİ: Ozan Tufan İstanbul'da!
Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan, teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda sarı-lacivertlilere geri döndü ve İstanbul'a geldi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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