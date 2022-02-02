FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Danny Rose'dan vazgeçti!
Fenerbahçe sol bek arayışlarına devam edecek. Ozan Tufan'ın da Watford'dan takım arkadaşı olan Danny Rose ile her konuda anlaşan sarı lacivertli kulüp bu transferden vazgeçti. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul detayları açıkladı. Kul, "Dün gece için transfer bitti diyorduk. Sadece imzaya kalmıştı. Ancak sabaha karşı Fenerbahçe bu transferden vazgeçti. Ozan Tufan ile beraber gelecekti Danny Rose ama transfer iptal oldu. Yeni bir sol bek arıyor Fenerbahçe." dedi. Ahmet Selim Kul aynı zamanda Efecan Karaca ve forvet transferi hakkında bilgiler de verdi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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