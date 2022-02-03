FENERBAHÇE HABERLERİ - Forvet ve sol bekte son durum! Fenerbahçe'nin yeni adayları!
Fenerbahçe transfer dönemi sona ermeden önce forvet ve sol bek eksikliğini kapatmak istiyor. Sol bekte Uğur Çiftçi ismi gündemdeyken forvet pozisyonunda Haris Seferovic geri planda kaldı. Yönetim Benficalı yıldızın yerine Michael Olunga'ya yöneldi. Al Duhail'de forma giyen golcü oyuncu ile temaslar sürüyor. A Spor yorumcusu Taner Karaman iki bölgeyi de değerlendirdi. Karaman, "Gelecek sezon yabancı sayısı yine düşecek. Yerli sol bek opsiyonunu yakalamak değerli. Uğur Çiftçi önde bir isim. Forvet arayışı sürüyor ama kalan sürede transfer bitmeyebilir." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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