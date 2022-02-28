FENERBAHÇE HABERLERİ - O isimden Szalai'ye şok sözler! "Serdar ayakkabısı oynar"
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Son zamanlarda gösterdiği performansla gözden düşen Attila Szalai'yi A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar sert sözlerle eleştirdi. Kurtar, "Bana Szalai ile ilgili kimse bir şey söylemesin. Serdar Aziz ayakkabısını atsa 10 kat daha iyi oynar. Serdar'ın ayakkabısı Szalai'nin yerine oynar." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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