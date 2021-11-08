FENERBAHÇE HABERLERİ - O isimden Pereira'ya sert sözler! Belözoğlu olsa..."

Süper Lig'e iyi bir başlangıçtan sonra milli ara ile beraber düşüşe geçen Fenerbahçe'de yönetim ve teknik heyet eleştirilere maruz kaldı. Son 4 maçta 1 puan toplayabilen Vitor Pereira'nın öğrencileri, lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düştü. Yönetimin Pereira ile yola devam edeceği düşünülürken A Spor yorumcuları Mehmet Özcan ve Ozan Zeybek bu konu hakkında flaş yorumlarda bulundu. Özcan, "Emre Belözoğlu'nun Sivasspor yenilgisi ve Yeni Malatyaspor beraberliği var ama zaten şampiyon yapma olasılığı düşüktü. Çünkü çok gerideydi. Bu sezona Emre Belözoğlu ile devam etmeliydi. Kadroyu kuran isim Belözoğlu'ydu." yorumunda bulundu. Bu sözler üzerine Zeybek, "Emre Belözoğlu şu anda boşta olsaydı, Kayserispor maçından sonra Pereira'nın yerine getirilirdi." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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