08 Kasım 2021, Pazartesi
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Canlı yayında Pereira'nın geleceğini açıkladı! Milli arada yollar ayrılacak mı?
Fenerbahçe'de Pereira'nın geleceği şekilleniyor. Son 4 maçından sadece 1 puan çıkarabilen sarı lacivertli ekipte Pereira'nın takımda kalıp kalmayacağı merak konusuydu. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, canlı yayında Pereira'nın geleceğini açıkladı. Kul, "Maçtan sonra Pereira ile ilgili bazı haberler çıktı ama ayrılması söz konusu değil. Yönetimin gündeminde böyle bir durum yok. Bu psikolojiden çıkmanın yolları aranıyor ancak Fenerbahçe, Galatasaray derbisine Vitor Pereira ile çıkacak gibi duruyor. Yönetim Samandıra'ya yoğun bir markaj uygulayacak. Futbolcularla yakından ilgilenecek." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
08.11.2021
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