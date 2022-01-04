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FENERBAHÇE HABERLERİ - O bölgelere dikkat çekti! İşte Fenerbahçe'nin transfer planı

Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Ocak ayı transfer dönemi başlamadan önce girişimlerini sürdüren sarı lacivertli kulüp teknik direktör arayışlarına da ayrıca devam ediyor. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Fenerbahçe'deki son durumu değerlendirdi. Akcan, "Fenerbahçe'nin sağ ve sol bek ihtiyacı var. Orta sahada büyük bir yığılma var. Forvetlere baktığımızda Valencia, Berisha ve Serdar Dursun'un yanına bir forvet daha alınabilir. Son vuruşları iyi olan birisi lazım." dedi. | Fenerbahçe Haberleri (FB spor haberleri)
04.01.2022
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