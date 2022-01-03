FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de büyük operasyon! Yıldız isim geliyor

Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı. Kanat transferi yapmak isteyen sarı lacivertli kulüp gözünü büyük bir isme dikti. Daha önce Bayern Münih'de forma giyen Brezilyalı Douglas Costa, bonservisi elinde bulunan Juventus tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Detayları A Spor yorumcusu Nevzat Dindar verdi. Dindar, "Juventus tarafından Fenerbahçe'ye Douglas Costa önerildi. Costa ismi Başkan Ali Koç'un masasında duruyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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