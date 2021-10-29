29 Ekim 2021, Cuma
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FENERBAHÇE HABERLERİ - O açıklamaya Mahmut Uslu da tepki gösterdi! "Yakasından tutup..."
Süper Lig'de üst sıralarda olan Fenerbahçe'de taraftar mutlu değil. Lider Trabzonspor'un 5 ouanla gerisinde olan sarı lacivertli ekipte oyun ve sistem, camiayı bir türlü mutlu etmedi. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Pereira'yı eleştirdi. Aktan, "Mahmut Uslu Pereira'yı yakasından tutup silkeledi. Bir büyük takım hocası Avrupa'da kupa kaldıramayız diyemez. Oyuncuların böyle olmasının sebebi Pereira'nın sistemi. Fenerbahçe'de herkes mutsuz. Mesele Vedat Muriqi'i getirip Pereira'ya teslim etmek değil. Mesele Pereira'nın inatladı. Konyaspor maçında gelibiyet gelirse sorunlar sadece 1 hafta ertelenir ama çözülmez." dedi | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
29.10.2021
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