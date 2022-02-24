FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil'e şok sözler! "Ne oynadı?"
Fenerbahçe'de Mesut Özil problemleri devam ediyor. Geldiği günden beri beklenen performansı sergileyemeyen yıldız isim hakkında konuşan A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Özil hakkında sert eleştirilerde bulundu. Uluç, "Mesut geldiği günden beri ne oynadı? Hayaline kavuştun ama milyonlarca insanın hayallerini kırdın. Keşke hayallerde kalsaydın." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:34
Mesut'a şok sözler! "Ne oynadı?" 24 Şubat 2022 | 12:00
01:24
Slavia Prag Fenerbahçe maçı CANLI İZLE 24 Şubat 2022 | 12:00
01:42
İşte Kanarya'nın tur atlama ihtimalleri! 24 Şubat 2022 | 12:00
02:41
İsmail Kartal'dan S. Prag maçı öncesi açıklamalar! 23 Şubat 2022 | 12:00
01:07
Çarpıcı F.Bahçe yorumu! "Gördüğüm en büyük sürpriz..." 23 Şubat 2022 | 12:00
00:54
Arda hakkındaki o detay! Meğer... 21 Şubat 2022 | 12:00
01:53
Arda Güler için flaş yorum! "Üzerinde durulmalı" 21 Şubat 2022 | 12:00
01:50
İki isme büyük övgü! "Baş kahraman" 21 Şubat 2022 | 12:00