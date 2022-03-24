FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılma sebebi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Kulübü, yıldız futbolcuları Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Konuyla ilgili Spor Gündemi programına bağlanan A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, kadro dışı kararının perde arkasını anlattı. (FB spor haberi)
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