FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de kritik Jorge Jesus detayı! İsak Vural'ın babası...
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ediyor. İsmail Kartal ile çıkışını sürdüren sarı lacivertliler bir yandan yeni hoca bakıyor. Başkan Ali Koç ve yönetimi sezon sonunda teknik direktörlük koltuğunun kime verileceğini açıklayacak. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul bir süredir görüşmelerin yapıldığı Jorge Jesus ile ilgili çok önemli bir detay paylaştı. Kul, "Fenerbahçe, Benfica altyapısından İsak Vural'ı transfer etmişti. Babası Cüneyt Vural ile Jorje Jesus'un arası gayet iyi. Görüşmelere kendisi de dahil oldu. Son görüşme ise pozitif geçti." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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