FENERBAHÇE HABERLERİ - Levent Tüzemen'den İrfan Can Kahveci çıkışı: Sakatlık bahanesi...

A Milli Takım kadrosunun açıklanmasının ardından aday kadroda yer almayan İrfan Can Kahveci için Kuntz yapmış olduğu açıklamada Vitor Pereira ile konuştuktan sonra bu kararı aldım demişti. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen bu konu hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu. Tüzemen, " Eğer İrfan Can sakatlık bahanesi ile milli takıma gönderilmediyse bu çok büyük ayıptır." dedi.

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