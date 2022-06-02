FENERBAHÇE HABERLERİ - Kupa Avcısı Jorge Jesus imzayı attı! "Herkesin içine sinen bir isim geldi"
Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı. A Spor yorumcusu Volkan Demir, KAP bildirimi sonrasında yapılan anlaşma hakkında konuştu. Demir, "Dün yaptığımız yayında da açıklamıştık. 1 yıllık sözleşme yapıldı. 3 milyon euro da maaşı olacak. Fenerbahçe ve Türk futbolu büyük bir değer kazandı. Fenerbahçe'nin yıllardır süren bir şampiyonluk hasreti var. Bu beklentileri karşılayacak bir hoca geldi. Kulüplerin bu şartlarda böyle bir ismi getirmesi büyük bir başarı. Herkesin içine sinen bir isim geldi. Fenerbahçe önemli bir avantajla başlayacak." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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