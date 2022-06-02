FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan Jorge Jesus paylaşımı!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü dünyaca ünlü antrenör Jorge Jesus oldu. Portekizli futbol adamı ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Kanarya, Jorge Jesus'u bu videoyla duyurdu...
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