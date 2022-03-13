FENERBAHÇE HABERLERİ - Kırmızı kart çıkmalı mıydı? Erman Toroğlu yorumladı!
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'u 5-2 mağlup etmeyi başardı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'ye verilen penaltıda kırmızı kart ihtimalini değerlendirdi. Toroğlu, "Awaziem önce topa gidiyor. Ancak Zajc araya girince Awaziem panikle penaltı yapıyor. Sarı kart doğru." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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