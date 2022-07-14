FENERBAHÇE HABERLERİ: Kım Min Jae Rennes yolcusu
Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan Kim Min Jae için sarı-lacivertliler Rennes kulübü ile anlaşmaya vardı. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
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