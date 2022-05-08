FENERBAHÇE HABERLERİ - Kim Min Jae gidiyor mu? İngiltere Almanya İtalya...
Fenerbahçe'de Kim Min Jae gösterdiği performans ile alkışları topluyor. Yıldız stoperi Avrupa'dan birçok kulüp takip ediyor. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Güney Koreli stoperin transferi hakkında detayları aktardı. Kul, "Kim Min Jae ile ilgilenen çok kulüp var. İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkelerden bazı takımlar ilgileniyor. Fenerbahçe Kim'i satma konusunda yanaşmasa da oyuncunun serbest kalma bedeli var. 20 - 25 milyon euro arasında bir rakam bu. Min Jae'ye bu parayı vermeyi düşünen kulüpler var." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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