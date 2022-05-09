BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal Beşiktaş derbisini değerlendirdi!
Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu oldu. Zorlu mücadele 1-1 erdi. Dev derbiden sonra sarı lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal basın toplantısı düzenledi. Kartal, "Çok sert bir maç oldu. Beşiktaş baskı kurarak oynamaya çalıştı. Hakem de müsaade etti. Kazanmak için geldik. Bizim için 1 puan kötü değil. Fizik, mental ve taktik disiplini istedim. Oyuncularıma iyiyi de, kötüyü de samimi şekilde anlatıyorum." dedi. | Beşiktaş - Fenerbahçe haberleri (BJK - FB spor haberi)
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