FENERBAHÇE HABERLERİ - Kim için dev takım devrede! "Scout ekibi gönderdiler"

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, kötü gidişata dur dedi. Dev derbide kusursuz oynayan Güney Koreli yıldız isim Kim Min Jae'ye İngilizler'in talip olduğu ortaya çıktı. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Kim'e talip olan takımı açıkladı. Uzundurukan, "Kim için Tottenham devrede. Daha önce scout ekibi de gönderdiler. Derbide maçın yıldızıydı. Ocak ayında teklif gelebilir." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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