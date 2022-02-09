FENERBAHÇE HABERLERİ - Kayserispor yenilgisi sonrası son durumu açıkladı! "Takım dağılmış durumda"
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, son olarak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kayserispor'a yenilerek kupaya veda eden sarı lacivertlilerdeki son durumu açıkladı. Ahmet Selim Kul, "Süper Lig'de oynanacak olan Giresunspor maçı her sonuca açık çünkü Fenerbahçe tamamen dağılmış durumda. Taraftarlar da artık tam anlamıyla maça gelmemeye başladı. Net bir kopukluk oluşmuş durumda" ifadelerini kullandı.
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