FENERBAHÇE HABERLERİ - KAP bildirimi sonrası Jorge Jesus için flaş yorum! "Ayağına göre pabuç buldu"
Fenerbahçe, Jorge Jesus ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, KAP bildirimi sonrasında flaş yorumlarda bulundu. Zeybek, "Fenerbahçe yönetimi ayağına göre pabuç buldu. Fenerbahçe, Türk futbolunu domine edecek bir teknik direktör aldı. Yeni bir rol model oluşacak. Güvendiğin bir lider ile yola çıkabilmek çok önemlidir. Şu anda yeryüzünde boşta bulunan daha iyi bir teknik direktör yok. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak hoca Jesus'tur. Jesus'a yakışacak bir santrfor lazım." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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