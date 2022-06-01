FENERBAHÇE HABERLERİ - KAP bildirimi geldi! Jorge Jesus ile görüşmeler başladı
Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmi olarak başlıyor. Sarı lacivertli ekip gece saatlerinde Lizbon'dan İstanbul'a gelen Portekizli çalıştırıcı ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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