FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un işi zor! Mesut İrfan ve Arda...
Fenerbahçe'de teknik direktör bilinmezliği son bulacak gibi duruyor. Son olarak Portekiz'de Jorge Jesus ile görüşen Ali Koç, tecrübeli çalıştırıcıdan haber bekliyor. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Jesus'un gelmesi durumunda işinin ön bölgede zor olacağını söyledi. Alpaslan, "Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Arda Güler. Üçü de aynı profil ve stilde oyuncular. Çık işin içinden çıkabilirsen. Birisi yeni çıkmış bir filiz. Diğeri dünya standartlarında bir oyuncu. İrfan Can oynadığı zaman konuşuluyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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