FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler yorumu! "Fazla diyaloğa giriyordu"
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ikinci maçında Fenerbahçe deplasmanda Slovacko ile 1-1 berabere kaldı. ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler play-off'ta Austria Wien'in konuğu oldu. Maçtan sonra teknik direktör Jorge Jesus, Arda Güler hakkında konuştu. Jesus, "Ben maçı yaşayan bir antrenörüm. Her hatayı düzeltmeye çalışıyorum. Arda Güler, yardımcı hakem ile fazla diyaloğa giriyordu. Bugün fiziksel kondisyonu çok iyiydi"
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