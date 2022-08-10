FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Slovacko maçı öncesi konuştu! "İlk maçta..."
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Slovacko maçı öncesi konuştu. Jesus, "İlk maçta evimizde iyi bir sonuç elde etmiştik. Bu sonucu koruyup bir sonraki elemelere geçmek istiyoruz. Son oynadığımız lig maçından az saatler geçti. Son kararı vererek hangi oyuncuların oynayacağını belirleyeceğiz." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:43
Jesus: İlk maçta... 10 Ağustos 2022 | 12:00
10:05
F.Bahçe Slovacko mesaisini tamamladı! 10 Ağustos 2022 | 12:00
00:26
Ali Koç Ümraniyespor maçı sonrası bir taraftarla tartıştı 09 Ağustos 2022 | 12:00
00:25
"İki takım arasında hiç fark yok!" 09 Ağustos 2022 | 12:00
04:40
Ümraniyespor'un penaltısı doğru mu? 09 Ağustos 2022 | 12:00
09:26
Fenerbahçe'den Ümraniyespor maçı sonrası penaltı tepkisi! 09 Ağustos 2022 | 12:00
01:49
Toroğlu'dan F.Bahçeli yıldıza övgü! 08 Ağustos 2022 | 12:00
03:49
Jorge Jesus: Asıl hedefimiz lig şampiyonluğu 05 Ağustos 2022 | 12:00