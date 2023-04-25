FENERBAHÇE HABERLERİ | "Jorge Jesus şampiyonluğa inanmıyor"
Fenerbahçe Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan'dan dikkat çeken sözler geldi.
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