FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Mesut Özil'i istiyor mu? "Görev alırsam..."
Fenerbahçe yönetimi Jorge Jesus ile teknik direktörlük konusunda görüşmelere devam ediyor. A Spor yorumcusu Kemal Bilgin, Jesus'un kadro dışı durumunda bulunan Mesut Özil hakkındaki düşüncelerini açıkladı. Bilgin, "Jesus gelince Mesut Özil'i istemem demiş. Bazı insanlar işleri takip ettiler. Bu görüşmelerde ortaya çıkmış. Demek ki konuşulmuş bu durum." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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