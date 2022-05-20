FENERBAHÇE HABERLERİ - CSKA Moskova'nın Mert Hakan Yandaş isteği! "Transfer olasılığı..."
Rusya'nın köklü ekiplerinden CSKA Moskova, Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Mert Hakan Yandaş'a ilgisi olduğu ortaya çıktı. A Spor yorumcusu Volkan Demir, transfer ihtimalini değerlendirdi. Demir, "Başkan ile farkı bir iletişimi var. Ayrıca İsmail Kartal'ın geldiği günden bu yana kendisine liderlik verildi. Fiyat söylersen pazarlık başlar. Henüz Fenerbahçe'ye bir fiyat söylenmedi. Ondan dolayı transferi çok olası görmüyorum." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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