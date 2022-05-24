FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus adım adım Fenerbahçe'de! Geliş tarihi belli oldu
Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği son buluyor. Sezon başından bu yana Jorge Jesus ile görüşen Fenerbahçe mutlu sona yaklaştı. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Başkan Ali Koç'un dedikleri ve Jesus tarafından gelen bilgiler birbiriyle örtüşüyor. İki taraf son noktaya yaklaştı. Yüzde 95 oranında iş bitti diyebiliriz. Sadece prosedürler kaldı. Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye gelmeye hazır. Bundan sonra negatif bir şey çıkacağını sanmıyoruz. Pazartesi gününe kalmadan açıklanmasını bekliyoruz." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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