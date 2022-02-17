FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Slavia Prag maçında öne çıkacak isimler!
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Slavia Prag'ı evinde konuk edecek. 20:45'te başlayacak maçın öncesinde A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan sarı lacivertli ekipte öne çıkacak isimleri açıkladı. Uzundurukan, "Fenerbahçe'nin bu akşam iyi bir sonuç alacağını düşünüyorum. Pelkas, Valencia ve Mert Hakan'ın performansları önemli olacak." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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