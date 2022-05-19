FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Jorge Jesus'un ikilemi! Flamengo ve Şampiyonlar Ligi...
Fenerbahçe'de Jorge Jesus belirsizliği sürüyor. Başkan Ali Koç deneyimli teknik direktör ile Portekiz'de 2 kez görüştü. Ancak bu görüşmelerden net bir sonuç çıkmadı. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Jesus'un kaldığı ikilemleri açıkladı. Karaman, "Flamengo taraftarı kendi kulübüne Jesus için baskı yapıyor. Flamengo tarafı bu baskı yüzünden Jesus'a önerilecek olan paranın biraz daha yukarı çekilmesine neden olabilir. Diğer bir nokta ise Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalıp kalamaması." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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