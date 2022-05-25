FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye maliyeti!
Jorge Jesus adım adım Fenerbahçe'ye geliyor. Büyük oranda anlaşma sağlanan Portekizli çalıştırıcının gelecek hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Jesus'un maliyetini açıkladı. Tüzemen, "Jesus, yardımcıları ile birlikte 10 milyon eurodan aşağıya gelmez. Ayrıca en az 5 futbolcu ile gelecek." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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