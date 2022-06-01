FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Jorge Jesus'un aradığı santrfor! "Cardozo tarzı..."
Fenerbahçe forvet arayışına başladı. Jorge Jesus'un istediği tarzda bir santrfor arayan yönetim kolları sıvadı. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Jesus'un istediği santrfor tipini açıkladı. Aktan, "Sörloth, Fenerbahçe'nin oyuncusu değil. Jesus'un da oyun modelinde Sörloth tarzı bir oyuncuya ihtiyaç yok . Jesus'un santrforu Oscar Cardozo'dur. Çünkü daha farklı bir oyun anlayışı var. Öyle bir isim gelebilir ki daha önce hiçbir yerde adı geçmemiş bir oyuncu olabilir. Öğrendiğim kadarıyla Jesus'un kafasındaki isim henüz medyada ismi geçmemiş bir oyuncu. O ismin Seferovic olduğunu da sanmıyorum." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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