FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Joachim Löw'ün beklediği haber! "2-3 oyuncu..."
Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Joachim Löw'ü oturtmakta kararlı. Yönetim kurulundan bazı isimler Başkan Ali Koç ile beraber geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye Löw ile görüşmeye gitmişlerdi. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Alman hocanın kafasındaki takımları açıkladı. Alpaslan, "Löw'ün beklentisi İspanya. Oradan teklif bekliyor ama iyi hocalar var. Bayern Münih ve Borussia Dortmund'dan da bir adım gelmeyebilir. Bundan sonra geriye ülkemiz kalıyor. Türkiye'de de elit takımlarımızdan Fenerbahçe ön planda. Löw'ün Fenerbahçe'ye gelmesi demek Almanya'dan 2-3 kaliteli oyuncunun da peşinden gelmesi demek." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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