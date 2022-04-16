FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte İsmail Kartal geleceğini şekillendiren detay!
Süper Lig'de çıkışa geçerek UEFA Şampiyonlar Ligi potasına giren Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürüyor. Geldiği günden beri Kanarya'yı uçuşa geçiren İsmail Kartal'ın gelecek sezonda kalma ihtimali bulunuyor. A Spor yorumcusu Hayri Beşer, Kartal'ın geleceğini şekillendirecek o detayı açıkladı. Beşer, "Kalan maçlarda İsmail hoca 15 puan toplarsa gelecek sezonda da Fenerbahçe'yi çalıştırmaya devam eder." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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