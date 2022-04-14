FENERBAHÇE HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan flaş Mesut Özil yorumu! "Olmadığı zaman..."
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan yıldız oyuncu Mesut Özil çalışmalarını takımdan ayrı bir şekilde devam ediyor. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Fenerbahçeli futbolcu hakkında konuştu. Uluç, "Fenerbahçe'nin Mesut olmadığı zaman oyun lideri yok. İrfan Can Kahveci lider değil. Mesut'un geçmişine bakın. Bu oyuncudaki liderlik vasfı Türkiye'de az bulunur. Bu takımın oyun liderine ihtiyacı var." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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