FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'den Efecan Karaca atağı!
Hücum bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Efecan Karaca'yı kadrosuna katmak üzere. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Ali Koç ve Hasan Çavuşoğlu arasında görüşme gerçekleşiyor. Efecan da bu transfere sıcak bakıyor. Alanyaspor çok istekli değil ancak Fenerbahçe oyuncuyu almak için bastırıyor. Pazarlıklar devam ediyor. Perşembe gününden sonra bu iş neticelenecektir. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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