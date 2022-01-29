FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Fenerbahçe'nin santrfor adayları! "En verimli isim..."
Fenerbahçe'de santrfor arayışı sürüyor. Birçok isimle görüşen sarı lacivertli kulübün forvet adayları arasında Tiquinho Soares, Seferovic ve Kaio Jorge var. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan adayları değerlendirdi ve en uygun ismi açıkladı. Alpaslan, "Bizim ülkemizde en verimli isim Seferovic olur. Eintracht Frankfurt ve Benfica'da yaptıkları ortada. Bitiricilik seviyesi en yüksek isim." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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