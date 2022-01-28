FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Antalya kampı devam ediyor! İşte kamptan detaylar
Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp yapıyor. Kampın 3. gününde A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, detayları yerinden aktardı. İşte Fenerbahçe kampında son gelişmeler. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
19:46
01:44
Flaş F.Bahçe sözleri! "Gelecek doğru planlanmıyor" 28 Ocak 2022 | 12:00
01:21
Uluç'tan Löw sözleri: Maddi durumu... 27 Ocak 2022 | 12:00
18:27
F.Bahçe Antalya'da kampını sürdürüyor! İşte son durum 27 Ocak 2022 | 12:00
04:53
Transferi resmen açıkladı! İşte bonservis bedeli... 26 Ocak 2022 | 12:00
02:20
Görüşmeyi açıkladı! "F.Bahçe Löw ile bir araya gelecek" 26 Ocak 2022 | 12:00
00:41
Kanarya'nın Pesic planını açıkladı! Takasta o isim... 25 Ocak 2022 | 12:00
02:48
F.Bahçe'de transfer harekatı! 1 geliyor 2 gidiyor 24 Ocak 2022 | 12:00